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İnegöl'de akrabalar arasında çıkan kavgada 2'si polis 5 kişi yaralandı

İnegöl'de akrabalar arasında çıkan kavgada 2'si polis 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, akrabalar arasında çıkan kavgada 2'si polis 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polisler kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Mesudiye Mahallesi'nde, akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelerek kavgayı ayırma çalışan polislerden 2'si yaralandı. Yaralanan polisler, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kavgada yaralanan E.Y, M.Y. ve M.K. ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel

İnegöl kavga Bursa Güncel Haberler

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