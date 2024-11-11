İnegöl'de Ahşap Kesimi Sırasında İş Kazası: Genç İşçi Parmağını Kayıp Etti
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında ahşap kesimini yapan 19 yaşındaki işçi İbrahim Y., elini testereye kaptırarak sağ serçe parmağını kaybetti. Hastaneye kaldırılan genç işçi, kopan parmağı için Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde ahşap kesimi yaparken elini testereye kaptıran İbrahim Y.'nin (19), parmağı koptu.
Olay, Cerrah Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İbrahim Y., ahşap kesimi yaptığı sırada elini tezgah testereye kaptırdı. Sağ elinin serçe parmağı kopan işçi, özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından, kopan parmağı dikilmek üzere, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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