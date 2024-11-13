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İnegöl'de Ahşap Binada Yangın Paniği

İnegöl'de Ahşap Binada Yangın Paniği
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ahşap binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralı yokken, binanın çatısında hasar meydana geldi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki katlı ahşap binanın çatısında çıkan yangın, mahallede endişe yarattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Yenice Mahallesi 1'inci Okul Sokak üzerinde bulunan 2 katlı ahşap binanın çatısında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan binanın bitişiğindeki binalarda oturanlar endişe yaşarken, bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında binanın çatısında hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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