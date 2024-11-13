İnegöl'de Ahşap Binada Yangın: Kısa Sürede Söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı ahşap binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Yenice Mahallesi'ndeki 3 katlı ahşap binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Evden hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.