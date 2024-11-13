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İnegöl'de Ahşap Binada Yangın: Kısa Sürede Söndürüldü

İnegöl'de Ahşap Binada Yangın: Kısa Sürede Söndürüldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 katlı bir ahşap binanın çatı katında çıkan yangın, mahallelinin ihbarı sonrası itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı ahşap binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Yenice Mahallesi'ndeki 3 katlı ahşap binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Evden hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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