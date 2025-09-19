İnegöl'de Ağaç İşleri Sanayi Kavşağı çalışmalarında sona gelindi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı süren Ağaç İşleri Sanayi Kavşağı çalışmalarında sona gelindi.

Bursa-Ankara kara yolu üzerinde kesintisiz ulaşımı sağlayacak ve İnegöl'ün kuzey-güney hattını birbirine bağlayacak proje, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve Karayolları Bölge Müdürü Umut Akyazı tarafından projeyi yerinde incelendi.

Belediye Başkanı Alper Taban, kavşağın şehir içi trafik akışına büyük katkı sağlayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Milletvekili Ayhan Salman da Türkiye genelinde ulaştırma alanında önemli hizmetler yapıldığını vurgulayarak, "İnegöl'ün ihtiyacı olan bu çalışmalarda son aşamaya geliyoruz. Allah izin verirse kasım ayında bitirmeyi planlıyoruz." dedi.

Salman, Ağaç İşleri Kavşağı'nın ardından Şehitler ve Çitli bölgelerindeki kavşak projelerinin de tamamlanmasıyla kesintisiz ulaşımın sağlanacağını kaydetti.