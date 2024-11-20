İnegöl'de Ağaç Budarken Düşen Yaşlı Adam Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 71 yaşındaki Yusuf A. ağaç budarken dengesini kaybederek yere düştü ve yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yusuf A.'nın durumu ciddiyetini koruyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde budadığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.
Yeniceköy Mahallesi'nde Yusuf A. (71) budamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek zemine düştü.
Yaralanan Yusuf A. bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.