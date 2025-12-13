İnegöl'de 7 yaşındaki çocuğun parmağı kopma noktasına geldi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bahçede bulunan nacakla oynayan Sadık K. (7) odun kesmek isterken nacağı yanlışlıkla sağ el başparmağına vurdu. Parmağı kopma noktasına gelen çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Hocaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sadık K. (7) bahçede bulunan nacakla oynamaya başladı. Odun kesmek için nacağı havaya kaldıran çocuk, dengesini kaybederek eline vurdu. Sağ el başparmağı kopma noktasına gelen ve kanlar içinde kalan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sadık K., ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma, konuya ilişkin inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),