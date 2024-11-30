Üye Girişi
Haberler
Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği! Rusya Ordusu Halep'e operasyon başlattı

Esed'e Putin desteği! Rusya Ordusu, Halep'teki muhalifleri vuruyor

 Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi

Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi

 Gazze'de son 24 saatte 100'e yakın Filistinli öldürüldü

Filistinli yetkiliden kan donduran sözler
Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Açıklamalar peş peşe geldi

İnegöl'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İnegöl'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemleri sonrası Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, kırsal Hamzabey Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Operasyon yapan ekipler, Afganistan uyruklu 7 kişiyi yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
img

Sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
img

Öğretmenlerine sürpriz yapan öğrenciler, hiç beklemedikleri bir karşılık aldı
img

Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Halep düştü mü? Halep'te ne oluyor? Seferceliye tarifi nedir? En güzel seferceliye tarifi! MasterChef seferceliye tarifi nasıl yapılır? Seferceliye için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 1 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 1 Aralık Küçükçekmece, Sultangazi, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 30 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Antalya elektrik kesintisi! 1 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 1 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 1 Aralık Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 1 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.