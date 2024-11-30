İnegöl'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, kırsal Hamzabey Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Operasyon yapan ekipler, Afganistan uyruklu 7 kişiyi yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.