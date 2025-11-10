Haberler

İnegöl'de 7 Aylık Bebek Beşikte Ölü Bulundu

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 7 aylık Eren Çetin'in beşiğinde ölü bulunması üzerine aile büyük bir acı yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve cenaze adli tıpa kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 7 aylık Eren Çetin, beşiğinde ölü bulundu.

Mesudiye Mahallesi 1'inci Yeni Sokak'ta oturan Serenay (34) ve Sezai Çetin (37) çifti, 7 aylık bebekleri Eren'i uyutup, beşiğine yatırdı. Serenay Çetin, bir süre sonra saat 12.30 sıralarında kontrol etmek için yanına gittiği bebeğini hareketsiz buldu. Serenay Çetin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalbi duran bebeği kalp masajı uyguladı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bebeklerinin ölüm haberini alan çift sinir krizi geçirdi.

Eren Çetin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
