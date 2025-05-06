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İnegöl'de 6 Yaşındaki Çocuk 1. Kattan Düştü

İnegöl'de 6 Yaşındaki Çocuk 1. Kattan Düştü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 1. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 1. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk, yaralandı.

Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan İbrahim Ensar K, henüz belirlenemeyen nedenle 1. katındaki balkondan düştü.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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