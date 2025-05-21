İnegöl'de 5 Milyon Dolu Makaron Ele Geçirildi

İnegöl'de 5 Milyon Dolu Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, durdurulan bir TIR'da 5 milyon 670 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü T.T. gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada 5 milyon 670 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesinde şüphe üzerine T.T. yönetimindeki 34 BG 1872 plakalı TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 5 milyon 670 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili T.T. gözaltına alındı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İnegöl (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
Anne olmak için gün sayan Ege Kökenli'den kahreden haber

Anne olmak için gün sayan Ege Kökenli'den kahreden haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede eski eş dehşeti! Tıbbi sekreter karısını öldürdü

Hastanede eski eş dehşeti! Tıbbi sekreter karısını öldürdü
Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı

Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Futbolseverler ekran başına! Dev maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın sonucunu merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Telefonla konuşurken yaslandığı sokak lambası bir kadının üzerine devrildi

Telefonla konuşurken yaslandığı sokak lambası bir kadının üzerine devrildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.