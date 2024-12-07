İnegöl'de 5 Katlı Binanın Çatı Yangını Söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 aylık bebek hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında evde bulunan 1 aylık İmadeddin B. dumandan etkilenerek İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.