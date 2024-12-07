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İnegöl'de 5 Katlı Binanın Çatı Yangını Söndürüldü

İnegöl'de 5 Katlı Binanın Çatı Yangını Söndürüldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 aylık bebek hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında evde bulunan 1 aylık İmadeddin B. dumandan etkilenerek İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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