İnegöl'de 5 Katlı Binanın Çatı Yangını Söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında evde bulunan 1 aylık İmadeddin B. dumandan etkilenerek İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.