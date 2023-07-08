İnegöl'de 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi Hıdır Sokaktaki 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel