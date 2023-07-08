İnegöl'de 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.