Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü: Polis korumaları yanlarında jammer getirirlerdi

Otel müdüründen "jammer" sorusuna ortalığı karıştıracak yanıt
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
İstanbul'da günde 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor: Dünyada görülmeyen rakamlar

İstanbul'daki hastaneler rekor kırdı: Her gün 170 bin kişiye yapılıyor

İnegöl'de 4 Yaşındaki Kız Çocuk Pencereden Düştü

İnegöl'de 4 Yaşındaki Kız Çocuk Pencereden Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 yaşındaki Ayşe S., evinin penceresine tırmanarak dengesini kaybedip 4 metreden moloz çuvallarına düştü. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evinin penceresine tırmanıp, yaklaşık 4 metreden moloz çuvallarının üzerine düşen 4 yaşındaki Ayşe S., yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Gazimagosa, Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, odasında uyun oynadığı sırada pencereye tırmanan Ayşe S., dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden apartman önündeki moloz çuvallarının üzerine düştü. Olayı gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.