İnegöl'de 4 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, caddeye koşarak çıkan Aras C.'ye (4) otomobil çarptı. Yaralanan Aras C. hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Maşallah Y. (32) yönetimindeki 45 LJ 686 plakalı otomobil, annesinin elinden kurtulup caddeye koşarak çıkan Aras C.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre savrulup yaralanan Aras C., ailesi tarafından kendisine çarpan otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aras C.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.