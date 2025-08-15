İnegöl'de 4 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı

İnegöl'de 4 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde caddeye aniden çıkan 4 yaşındaki Aras C.'ye otomobil çarptı. Kazanın ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, caddeye koşarak çıkan Aras C.'ye (4) otomobil çarptı. Yaralanan Aras C. hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Maşallah Y. (32) yönetimindeki 45 LJ 686 plakalı otomobil, annesinin elinden kurtulup caddeye koşarak çıkan Aras C.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre savrulup yaralanan Aras C., ailesi tarafından kendisine çarpan otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aras C.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dünyaca ünlü futbolcunun Avrupa'daki ilk fotoğrafı gündem oldu

Bir dönem koca şehirde yapayalnızdı, şimdi bütün dünya tanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu

Erdoğan uyardı! Çiçeği burnunda AK Partili başkanın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.