İnegöl'de 4 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evinin önünde oynarken iddiaya göre aniden yola çıkan 4 yaşındaki Aras C., otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Maşallah Y. (32) yönetimindeki 45 LJ 686 plakalı otomobil, iddiaya göre evinin önünde oynarken, aniden yola fırlayan Aras C.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan çocuk, ailesi tarafından kendisine çarpan otomobille kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.