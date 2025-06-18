İnegöl'de 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akhisar Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İnegöl İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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