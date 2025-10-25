İnegöl'de 3 Araçlı Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Süleymaniye Mahallesi OSB mevkisinde Ankara istikametinden Bursa yönüne seyir halinde olan üç aracın çarpışması sonucu meydana geldi.

S.M. (20) yönetimindeki 16 BKT 814 plakalı otomobil, M.M. (53) idaresindeki 16 ALK 034 plakalı hafif ticari araç ve H.A. (34) yönetimindeki 16 AKJ 978 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü H.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. H.A, daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.