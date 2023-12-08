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İnegöl'de 23 kaçak göçmen yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülerek sınır dışı edilecek.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında; ilçe merkezinde saklanan kaçak göçmenlerin bilgisine ulaşıldı. Fiziki takip başlatan polis ekipleri, kaçak göçmenlerin yaşadığı adresleri belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere baskın yaptı. Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen yakalanıp gözaltına alındı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülen 23 kaçak göçmenin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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