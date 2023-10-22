İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk aracın çarpması sonucu ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola aniden çıkan 2 yaşındaki çocuk, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aniden yola fırlayan 2 yaşındaki Muhammet K.'ya Muhammet A. (28) yönetimindeki 28 ACM 528 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 metre sürüklenen çocuk ağır yaralandı. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl'deki özel bir hastaneye kaldırılan küçük çocuk, ilk tedavisinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA