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İnegöl'de 2 Yaşındaki Çocuk 2. Kattan Düştü

İnegöl'de 2 Yaşındaki Çocuk 2. Kattan Düştü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı bir binanın 2. kat penceresinden düşen 2 yaşındaki Azra E. yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahale etti, çocuğun durumu iyi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın 2'nci kat penceresinden düşen 2 yaşındaki Azra E. yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Huzur Mahallesi 17'nci Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Ailesi mutfakta olduğu sırada, oyun oynadığı odanın açık bulunan penceresine tırmanan Azra E., dengesini kaybedip 2'nci kattan düştü. 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanan çocuğun ağlama sesini duyan ailesi sokağa koşarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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