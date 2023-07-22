İnegöl'de 2 yaşındaki bebek balkondan düştü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Mesudiye Mahallesi'nde bir apartmanın balkonundan düşen 2 yaşındaki bebek yaralandı. Bebeğin yarın doğum günü olduğu öğrenildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde apartmanın balkonundan düşen 2 yaşındaki bebek yaralandı. Mert bebeğinin yarın doğum günü olduğu öğrenildi.
Olay, saat 12.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Denizgülü Sokak üzerindeki 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Balkonda oyun oynayan 2 yaşındaki Mert İ., tırmandığı balkondan düştü. Toprak zemine düşerek yaralanan küçük Mert'in imdadına annesi yetişti. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı bebek ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.
Mert bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, yarın doğum günü olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA