İnegöl'de 1700 Yıllık Antik Roma Heykeli Ele Geçirildi

İnegöl'de 1700 Yıllık Antik Roma Heykeli Ele Geçirildi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, satılmak üzere getirilen 1700 yıllık Antik Roma dönemi kadın heykeli ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesine satılmak üzere getirilen Antik Roma Dönemi'ne ait 1700 yıllık kadın heykeli ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnegöl Jandarma Komutanlığı Eskikaracakaya Karakolu ekipleri, İstanbul'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine satılmak üzere tarihi eser getirildiği bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, 2 şüphelinin içince bulunduğu aracı, Bursa-Ankara kara yolu Osmaniye Mahallesi girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada Antik Roma Dönemi'ne ait yaklaşık 1700 yıllık olduğu öğrenilen tarihi eser heykel ele geçirildi. Bedirettin Y. (54) ve Selim B. (54) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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