İnegöl'de 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, fenalaşarak hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Süleymaniye Mahallesi'nde ikamet eden ve henüz belirlenemeyen bir nedenle evde fenalaşan 13 yaşındaki Suriye uyruklu M.H.H'nin ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürülen M.H.H, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Çocuğun cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.