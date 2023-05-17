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İnegöl'de 13 Günde 13 Motosiklet Çalan Şüpheli Yakalandı

İnegöl'de 13 Günde 13 Motosiklet Çalan Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir caminin bahçesinden çalınan motosikletin eşkalini tespit eden polis ekipleri, her gün bir motosiklet olmak üzere 13 motosiklet çalan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

15 gün önce Mahmudiye Mahallesi'ndeki caminin bahçesinden park halindeki motosikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinden eşkalini tespit eden İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şahsın peşine düştü. Olayın ardından şüpheli her gün bir motosiklet olmak üzere 13 motosiklet çalan şüpheli Selçuk K. (41), polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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