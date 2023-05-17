İnegöl'de 13 Günde 13 Motosiklet Çalan Şüpheli Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir caminin bahçesinden çalınan motosikletin eşkalini tespit eden polis ekipleri, her gün bir motosiklet olmak üzere 13 motosiklet çalan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.