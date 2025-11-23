Haberler

İnegöl'de 10 TL'lik Ürünler İçin İzdiham

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni açılan giyim mağazasında açılışa özel 10 TL'lik ürünler, kalabalık izdihama yol açtı. Müşteriler mağazaya girmek için yarışırken, o anlar kameraya yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yeni açılan giyim mağazasında bazı ürünler 10 TL'den satışa sunulunca izdiham yaşandı. Müşteriler, mağazaya girmek için birbiriyle yarışırken; o anlar kameraya yansıdı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu üzerinde hizmete giren mağaza, açılışa özel bazı ürünleri 10 TL'den satışa sundu. Kampanyayı duyan çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde kuyruk oluşturdu. Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye yönelen kalabalık izdihama neden olurken, mağaza çalışanları da zor anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Titanic faciasından kalan altın cep saati rekor fiyata alıcı buldu

Faciadan kurtulan saate rekor fiyat: 99 milyon TL
Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Soruşturmaya gizlilik kararı getirildi

Son bilgiyi babası verdi! Soruşturmayla ilgili çarpıcı gelişme
Galatasaray'da Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok

Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok
Yeni açılan mağaza ürünleri 10 liradan satışa sundu, büyük izdiham yaşandı

Yeni açılan mağaza etikete 10 lira yazdı, ortalık savaş alanına döndü
Titanic faciasından kalan altın cep saati rekor fiyata alıcı buldu

Faciadan kurtulan saate rekor fiyat: 99 milyon TL
Ailesi tarafından aç bırakılan kız ölümden döndü

Obez ailenin işkencesi! Korku evinden bir deri bir kemik çıktı
Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise maçı hakemi belli oldu

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Rıdvan Dilmen'den büyük iddia: Bonservisine 20 milyon euro daha eklettirirdi

Büyük iddia: Bugün bonservisine 20 milyon euro daha eklettirdi
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Dayı-yeğen tartışması kanlı bitti! Kavganın nedeni akılalmaz

Dayı-yeğen tartışması kanlı bitti! Kavganın nedeni akılalmaz
Gustavo Petro'dan 'darbe' iddiası! ABD'ye savaş restinde bulundu

Ülkenin lideri ABD'yi açık açık uyardı: Savaş çıkar
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
CHP'nin İmralı kararını eleştiren DEM Partili Bakırhan, yeni anayasaya yeşil ışık yaktı

DEM Partili Bakırhan'dan CHP'nin İmralı kararına tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.