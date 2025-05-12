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İnegöl'de 1,5 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Vakası: Genç Tutuklandı

İnegöl'de 1,5 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Vakası: Genç Tutuklandı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde tarla ve araç satışlarında indirim vaadiyle 5 kişiyi dolandıran 19 yaşındaki Abdullah A. tutuklandı. Dolandırıcılık, kiraladığı banka hesabı üzerinden gerçekleştirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kiraladığı banka hesabı üzerinden, tarla ve araç satışlarında indirim vaadiyle 5 kişiyi 1,5 milyon TL dolandırıldığı belirlenen Abdullah A. (19) tutuklandı.

İnegöl ilçesinde son 1 ay içerisinde tarla ve araç satışlarında indirim vaadiyle dolandırılan 5 kişi şikayette bulundu. Bu kişilerin para akışını Abdullah A. isimli kişi üzerinden yapıldığını bildirmesi üzerine polis harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Abdullah A.'nın hesabından 1 milyon 500 bin TL'lik para geçişi sağlandığı tespit edildi. Emniyetteki ifadesinde, banka hesabını kiraladığını söyleyen Abdullah A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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