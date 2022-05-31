İnegöl' da mobilya fabrikasında yangın çıktı - Haberler

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İnegöl' da mobilya fabrikasında yangın çıktı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İnegöl' da mobilya fabrikasında yangın çıktıBursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında saat 13.00 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonrası yangın çıktı.

İnegöl' da mobilya fabrikasında yangın çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında saat 13.00 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonrası yangın çıktı.

Yangına, İnegöl ve Bursa' dan giden itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mobilya malzemesi üretimi yapan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geliyor.

BURSA (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Patlama Yangın İnegöl Bursa Güncel Haberler

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