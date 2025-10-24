Haberler

İneğin Damdan İndirilmesi İtfaiye Ekiplerince Sağlandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir evin damına çıkan inek, itfaiye ekiplerinin halatla vinçle indirmesi sonucu güvenli bir şekilde yere indirildi.

HATAY'ın Hassa ilçesine bir evin damına çıkan inek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu halatla vince bağlanarak aşağı indirildi.

Hassa ilçesinin Girne Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir evinin damına inek çıktığı görüldü. Durumu fark eden ev sahibi, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. bölgeye gelen itfaiye ekipleri, damda yakaladıkları ineği halatla vince bağlayarak yere indirdi. Damdan aşağı indirilen inek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
