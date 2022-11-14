İneğin boynuzuyla vurduğu sanılıyordu, oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde Gürsel Akkuş (61) ahırda ölü bulundu. Jandarmanın yaptığı soruşturmada, ineğin boynuz darbeleriyle öldüğü iddia edilen Gürsel Akkuş'un, oğlu Sedat Akkuş (30) tarafından av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cinayeti itiraf eden Sedat Akkuş tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Bahtiyar köyünde 3 Kasım günü sabaha karşı meydana geldi. Köyde gündelik işlere giderek geçimini sağlayan evli ve 1 çocuk babası Gürsel Akkuş, sabah hayvanlarına bakmak için girdiği ahırda ailesi tarafından kanlar içinde yatarken bulundu. Ailesinin haber vermesiyle gelen komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık ekibi, Gürsel Akkuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Diğer yandan Sedat Akkuş'un eşi ve 3 çocuğu ile babası Gürsel Akkuş ve annesiyle birlikte aynı evde oturduğu, Sedat Akkuş'un eve sürekli geç gelmesi nedeniyle baba- oğul arasında zaman zaman tartışmalar yaşandığı öğrenildi. Olay günü de eve geç gelen Sedat Akkuş'un babasıyla tartıştığı, ardından da cinayeti işlediği tespit edildi.