İneğe içki şişesinde sıvı veren şahıs tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ineğe içki içirdiği iddia edilen şahıs tutuklandı. Şahsın önceki hapis cezası nedeniyle arandığı ve uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şahsa 4 bin 554 lira para cezası kesildi.

İneğe içki şişesinde sıvı veren şahıs, önceki hapis cezası nedeniyle tutuklandı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kurbanlık çiftliğinde bir ineğe içki içirdiği iddia edilen ancak ilaç verdiğini iddia eden şahıs yakalandı 4 bin 554 lira para cezası kesildi. Uyuşturucu madde bulundurmak suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası olduğu ortaya çıkan şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken ineğe içki içirme iddiasıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda bahse konu geçen çiftliğin Tarsus'ta olduğu, şahsın B.D. olduğunu belirledi. Bunun üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çiftliğe giderek, şahsa 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde 4 bin 554 lira para cezası uyguladı. Ayrıca şüphelinin uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası hükümlüsü olduğu için arandığını tespit eden ekipler, gözaltına aldı.

Öte yandan şahsın gözaltına alınmadan önce yine sosyal medya hesabından yayınladığı vidosunda, kendisinin yanlış anlaşıldığını, içki şişesini ilaç vermek için kullandıklarını açıkladı. B.D., plastik şişenin hayvanın ağzında ezildiğini ve bu nedenle ilacı cam şişede verdiklerini iddia etti.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası olduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyede yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.