"İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Sürüşü"nün ilk kısmı tamamlandı

Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle gerçekleştirilen "İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü"nün ilk kısmı tamamlandı.

37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği tarafından İnebolu-Ankara arasındaki 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda düzenlenen sürüş, sabah saatlerinde İnebolu ilçesinden başladı.

Yolun 100 kilometrelik kısmını tamamlayan motosikletliler, Kastamonu'da mola verdi.

37 Reiders Kastamonu Motosiklet Kulübü Başkanı Fatih Peker, AA muhabirine, sabah saatlerinde İstiklal madalyalı İnebolu ilçesinden yola çıktıklarını söyledi.

Küre Dağları'nı aşıp Kastamonu'ya geldiklerini anlatan Peker, "Bu gece burada mola vereceğiz. Ardından Ilgaz dağlarını aşarak Anıtkabir'e kadar devam eden 340 kilometrelik bir motosiklet korteji olacak. Uzunluk olarak da hem Türkiye'nin hem de dünyanın en uzun kortejlerinden biri." dedi.

İstiklal Yolu'nun Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Peker, "Motosikletçilerimiz hem İnebolu'ya ulaşmaya çalışırken yağmurda kaldılar hem de bugün yol boyu yağmurda kaldılar. Bu yağmur onları mutsuz etmiyor çünkü istiklal mücadelesini özümsemişler o yüzden hava şartları zorlaştıkça sürüş şartları zorlaştıkça herkesin suratında bir gülümseme görüyorum. Biz de tarihte olduğu gibi bu etabı zorlu şekilde geçiyoruz, biraz daha hissediyoruz diye hepsi istiklal ruhu taşıyor." diye konuştu.

Yaklaşık 100 motorcunun sürüşe katıldığını aktaran Peker, "100 civarında motorcu arkadaşımız katıldı. İlk etabı o şekilde tamamladık. İnebolu'dan Kastamonu'ya birinci etabımız 100 kilometre. Yarın sabah ilk olarak Ilgaz Dağları'ndaki Derbent Şehitliği'nde bir programımız var. Ardından Çankırı Karatekin Üniversitesinde belgesel gösterimiz var. Oradan yola çıkıp Anıtkabir'e ulaşıyoruz. Anıtkabir'de sürüşümüz sona eriyor. " ifadelerini kullandı.