İnebolu'da Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Programı düzenlendi - Haberler

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Programı" düzenlendi.

Mustafa Şerbetçi İlkokulu konferans salonundaki programda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, spor kültürü ve olimpik spor dallarıyla ilgili eğitim verildi.

Programda olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un babası ve antrenörü Metin Gazoz ile milli atlet Burcu Ayhan da deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

TMOK Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Komisyonu Başkanı Bilal Porsun, AA muhabirine, çocukların iyi birer sporcu olarak yetişmelerini hedeflediklerini söyledi.

Eğitim programının 14 yıldır devam ettiğini anlatan Porsun, "3 milyon çocuğa ulaşıldı. Kahraman ilçemiz İnebolu'da da bu programı sunmak için geldik. İlerleyen senelerde İnebolu'da da daha çok üstüne koya koya devam edecek." dedi.

Programın 81 il ve çeşitli ilçelerde uygulandığını dile getiren Porsun, "İnebolu bu hususta bazı illerimizden dahi önde. Bunun için İnebolu'nun ileri gelenlerine, Valimize, belediyemize bizleri çocuklarla buluşturdukları için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Hasan Yiğit ve hentbol sporcusu Zeynur Pehlivan da katıldı.