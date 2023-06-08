İnebolu'da sel sonrası çayda rusubat temizliği sürüyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşanan sel sonrası İnebolu Çayı'nda rusubat temizliği sürüyor. DSİ ekipleri ve belediyelerin iş makineleriyle yapılan temizlik çalışmaları devam ediyor.