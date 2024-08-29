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İnebolu'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

İlhan T. idaresindeki 42 FD 741 plakalı otomobil ile Salih Ü. yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç İnebolu - Abana kara yolunda çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile Ömer S, Servet Can T, Berkay K. Poyraz T, Salih E, Nihat D. yaralandı.

Yaralılar İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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