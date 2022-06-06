İnebolu'da "İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin" semineri düzenlendi - Haberler

İnebolu'da "İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin" semineri düzenlendi Milli Eğitim Bakanlığı ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde "İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin" semineri düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde "İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin" semineri düzenlendi. İlçedeki 7 liseden yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla 25 Ağustos Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seminer, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Seminere konuşmacı olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı mütevelli heyet üyeleri Sümeyye Baybara, Mihriban Ataş ve Ayşegül Kutluca katıldı. Programın sonunda seminere katılan öğrenciler arasında yarışma düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş, seminere katılan konuşmacılara plaket takdim etti. AA / Kadir Yıldırım - Güncel Fuat Sezgin İnebolu Güncel Haberler

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