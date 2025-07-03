İnebolu'da Hortum ve Aşırı Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan yağış sonrası Karadeniz açıklarında 3 ayrı hortum oluştu. Hortumlardan biri kıyıya kadar ulaşarak bir apartmanın çatısına zarar verdi. İnebolu'da sabah saatlerinde başlayan aşırı yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, 3 saatte 70 kilogram yağış ölçüldü.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan yağışın ardından Karadeniz açıklarında 3 ayrı hortum oluştu.

İnebolu Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle İnebolu Limanı açıklarında aynı anda 3 ayrı hortum oluştu. Deniz üzerinde batı yönüne doğru ilerleyen hortumlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hortumlardan biri kıyıya kadar ulaşarak Boyran Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısına zarar verdi.

Üç saatte 70 kilogram yağış düştü

Öte yandan, İnebolu ilçesinde etkili olan aşırı yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre İnebolu ilçe merkezine 3 saatte 70 kilogram yağış düştü.

Kaynak: AA / Kadir Yıldırım - Güncel
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