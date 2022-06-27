İnebolu'da çay taştı, köprüler çöktü; 'Üst katlara çıkın' uyarısı yapıldı (3) İNEBOLU'DA KEPÇEYLE KURTARMAKastamonu'nun İnebolu ilçesinde bağlı Yunus köyünde oturan felçli Mustafa Çelik, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Zarbana Çayı'nın taşması sonucu evinde mahsur kaldı. İNEBOLU'DA KEPÇEYLE KURTARMA Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bağlı Yunus köyünde oturan felçli Mustafa Çelik, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Zarbana Çayı'nın taşması sonucu evinde mahsur kaldı. Çelik, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve 112 ekiplerince kurtarılarak Doğanyurt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sel nedeniyle ilçeye bağlı Evrenye köyünde mahsur kalanlar da İnebolu İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerince kepçeyle kurtarıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Mustafa Çelik Kastamonu Jandarma İnebolu Güncel Haberler

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