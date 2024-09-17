Üye Girişi
Haberler

İnebolu'da Arızalanan Çekiciler Sosyal Medyada Gündem Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde arızalanan iki çekici, bir çekiciye yüklenerek taşındı. O anlar sosyal medyada viral oldu ve 2 milyondan fazla izlendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde arızalanan iki çekicinin bir çekiciye yüklenerek taşınması sosyal medyada ilgi gördü.

İnebolu ilçesinde çekici operatörlüğü yapan Selami Sevinç'in arıza yapan otomobili çekmesi için yolladığı çekici de arıza yaptı. Arıza yapan çekiciyi sanayiye götürmek için diğer çekiciyle yola çıkan Sevinç'in ikinci çekicisi de arızalandı. Üçüncü çekiciye arızalanan çekicileri yükleyen Sevinç'in yakınları bu durumu cep telefonuyla kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler 2 milyondan fazla izlendi.

Selami Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 ay önce çekici operatörlüğü yapmaya başladığını söyledi.

Süre içerisinde araç filosunu 3'e çıkarttıklarını anlatan Sevinç, "Aracımın bir tanesi işe gittiğinde arıza yaptı. Arıza yapan çekicinin üzerindeki otomobili indirdik. Diğer çekiciyle çekiciyi almaya gittim. Öyle bir talihsizlik ki o da yolda kaldı. Nasıl olsa ikisi de sanayiye gidecek dedim. Yeni aldığımız bir araç var. Ona ikisini yükledik. Bunu kayıt altına almak istedik. Bunu da sosyal medyada paylaştık. Bu kadar patlayacağını bilmiyordum. 2 milyonun üzerinde izleme oldu. İyi mi yaptık kötü mü yaptık bilmiyorum. Çekicinin önüne ve arkasına eskort araç koyduk. Trafikte öyle ilerledik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Yerel Haberler kastamonu 3-sayfa Olaylar İnebolu Ekonomi Güncel Ulaşım Yaşam

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki!

Türkiye'den ilk tepki! "Netanyahu savaşı yaymak istiyor"

 Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik var!

 Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail, Lübnan'daki tüm çağrı cihazlarını aynı anda patlattı: 9 ölü 2800 yaralı

Dünya böylesini ilk kez gördü: 9 ölü 2800 yaralı
Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid Stuttgart maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Stuttgart golleri kim attı, canlı maç anlatımı! MasterChef eleme adayları kim? 17 Eylül Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 17 Eylül Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Real Madrid Stuttgart maçında Arda oynuyor mu? Şampiyonlar Ligi Arda Güler ilk 11'de mi? Beyrut nerede? Lübnan'ın başkenti Beyrut haritası konumu nedir? Juventus PSV maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Juventus PSV geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu kaç yaşında, nereli? MasterChef iç pilavı tarifi! En güzel iç pilavı tarifi! İç pilavı tarifi nasıl yapılır? İç pilavı için malzemeler! Kanlı ay tutulması ne zaman? Süper Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Galatasaray Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Gaziantep geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Barış Alper Yılmaz'ın golünde el var mı? Barış topu elle mi aldı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });