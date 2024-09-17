İnebolu'da Arızalanan Çekiciler Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde arızalanan iki çekicinin bir çekiciye yüklenerek taşınması sosyal medyada ilgi gördü.

İnebolu ilçesinde çekici operatörlüğü yapan Selami Sevinç'in arıza yapan otomobili çekmesi için yolladığı çekici de arıza yaptı. Arıza yapan çekiciyi sanayiye götürmek için diğer çekiciyle yola çıkan Sevinç'in ikinci çekicisi de arızalandı. Üçüncü çekiciye arızalanan çekicileri yükleyen Sevinç'in yakınları bu durumu cep telefonuyla kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler 2 milyondan fazla izlendi.

Selami Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 ay önce çekici operatörlüğü yapmaya başladığını söyledi.

Süre içerisinde araç filosunu 3'e çıkarttıklarını anlatan Sevinç, "Aracımın bir tanesi işe gittiğinde arıza yaptı. Arıza yapan çekicinin üzerindeki otomobili indirdik. Diğer çekiciyle çekiciyi almaya gittim. Öyle bir talihsizlik ki o da yolda kaldı. Nasıl olsa ikisi de sanayiye gidecek dedim. Yeni aldığımız bir araç var. Ona ikisini yükledik. Bunu kayıt altına almak istedik. Bunu da sosyal medyada paylaştık. Bu kadar patlayacağını bilmiyordum. 2 milyonun üzerinde izleme oldu. İyi mi yaptık kötü mü yaptık bilmiyorum. Çekicinin önüne ve arkasına eskort araç koyduk. Trafikte öyle ilerledik." ifadelerini kullandı.