Haberler

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'da aksaklıklar nedeniyle uçuş iptalleri sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'da yaşanan operasyonel aksaklıklar nedeniyle bugün 500 uçuş iptal edildi. Sivil Havacılık Bakanlığı, kış dönemi uçuş planında yüzde 5 azaltmaya gidilmesini talep etti.

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'da yaşanan geniş çaplı operasyonel aksaklıklar nedeniyle bugün 500 uçuş iptal edildi.

India Today sitesinin haberine göre, Sivil Havacılık Bakanlığı, aksaklıkların ardından IndiGo'nun kış dönemi uçuş planında yüzde 5 azaltmaya gidilmesi talimatını verdi.

Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu da yaptığı açıklamada, IndiGo'nun kış tarifesindeki uçuş sayısını düşüreceklerini, boşalan slotların diğer hava yolu şirketlerine aktarılacağını ifade etti.

Öte yandan, büyük çaplı operasyonel aksaklıklar nedeniyle bugün Hindistan genelinde 500 uçuş iptal edildi.

IndiGo'dan yapılan açıklamada, toparlanma sürecinin sürdüğü, bu süreçte 9 bin 500'den fazla otel odası, 10 bine yakın taksi ve otobüs tahsis edildiği, 4 bin 500'den fazla kayıp bagajın yolculara ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1-7 Aralık döneminde 6 milyon dolardan fazla iade yapıldığı kaydedildi.

IndiGo'da iptal edilen uçuşlar

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'da, mürettebat eksikliği, teknik sorunlar ve havaalanı yoğunluğu gibi nedenlerle 3 Aralık'tan bu yana 1000'den fazla uçuş iptal edilmişti.

Son dönemde IndiGo'nun "uçuş görev süresi sınırlamasından kaynaklı ciddi mürettebat sıkıntısı yaşadığı" aktarılmıştı.

Görev süresi sınırlamaları doğrultusunda şirket bünyesindeki hava yolu mürettebatının haftalık dinlenme süreleri 48 saate çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi

Bahis skandalında yeni perde! 22 isim daha tespit edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Malatya'da kaybolan Alzheimer hastası ölü bulundu

Malatya'da kaybolan Alzheimer hastası ölü bulundu
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
title