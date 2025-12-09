Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'da aksaklıklar nedeniyle uçuş iptalleri sürüyor

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'da yaşanan geniş çaplı operasyonel aksaklıklar nedeniyle bugün 500 uçuş iptal edildi.

India Today sitesinin haberine göre, Sivil Havacılık Bakanlığı, aksaklıkların ardından IndiGo'nun kış dönemi uçuş planında yüzde 5 azaltmaya gidilmesi talimatını verdi.

Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu da yaptığı açıklamada, IndiGo'nun kış tarifesindeki uçuş sayısını düşüreceklerini, boşalan slotların diğer hava yolu şirketlerine aktarılacağını ifade etti.

Öte yandan, büyük çaplı operasyonel aksaklıklar nedeniyle bugün Hindistan genelinde 500 uçuş iptal edildi.

IndiGo'dan yapılan açıklamada, toparlanma sürecinin sürdüğü, bu süreçte 9 bin 500'den fazla otel odası, 10 bine yakın taksi ve otobüs tahsis edildiği, 4 bin 500'den fazla kayıp bagajın yolculara ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1-7 Aralık döneminde 6 milyon dolardan fazla iade yapıldığı kaydedildi.

IndiGo'da iptal edilen uçuşlar

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'da, mürettebat eksikliği, teknik sorunlar ve havaalanı yoğunluğu gibi nedenlerle 3 Aralık'tan bu yana 1000'den fazla uçuş iptal edilmişti.

Son dönemde IndiGo'nun "uçuş görev süresi sınırlamasından kaynaklı ciddi mürettebat sıkıntısı yaşadığı" aktarılmıştı.

Görev süresi sınırlamaları doğrultusunda şirket bünyesindeki hava yolu mürettebatının haftalık dinlenme süreleri 48 saate çıkarılmıştı.