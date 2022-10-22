Indian Express: Hindistan, Çin'in Yoksulluğu Azaltma Başarısından Ders Alabilir

YENİ DELHİ, 22 Ekim (Xinhua) -- Indian Express gazetesi, "Çin aşırı yoksulluğu nasıl yendi ve bu Hindistan için ne gibi dersler barındırıyor" başlıklı yakın tarihli bir makalesinde, Hindistan'ın, bu Güney Asya ülkesindeki yoksulluğu azaltma girişiminde Çin'in yoksulluğu azaltma başarı...

YENİ DELHİ, 22 Ekim (Xinhua) -- Indian Express gazetesi, "Çin aşırı yoksulluğu nasıl yendi ve bu Hindistan için ne gibi dersler barındırıyor" başlıklı yakın tarihli bir makalesinde, Hindistan'ın, bu Güney Asya ülkesindeki yoksulluğu azaltma girişiminde Çin'in yoksulluğu azaltma başarı öyküsünden ders alabileceğini öne sürdü.

Makalede, Dünya Bankası'nın bir raporuna dayandırılarak Çin'in, 2021'de ulusal yoksulluk sınırına göre aşırı yoksulluğu ortadan kaldırdığını, 1978'den bu yana yaklaşık 770 milyon insanı yoksulluktan kurtardığını ve her bakımdan orta derecede müreffeh bir toplum inşa ettiğini açıkladığına dikkat çekildi.

10 Ekim'de yayınlanan makalede, bunun Çin'in son 40 yılda ortalama olarak her yıl 19 milyon yoksulu aşırı yoksulluktan kurtardığı anlamına geldiğinin altı çizildi.

"Çin'in yoksulluğu azaltma başarısının iki desteğe dayandığı" belirtilen makalede, ilk desteğin, geniş tabanlı ekonomik dönüşümle desteklenen hızlı ekonomik büyüme ve ikincisinin ise, başlangıçta coğrafik açıdan dezavantajlı ve ekonomik fırsatların eksik olduğu bölgeleri hedef alan, ancak daha sonra konuma bakılmaksızın yoksul hanelere odaklanan yoksulluğu azaltmaya yönelik hükümet politikaları olduğu kaydedildi.

Makalede Dünya Bankası raporuna atıfta bulunularak, Çin'in başarısının, "büyüme stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanmasının yanı sıra gelişen bir dizi hedeflenmiş yoksulluğu azaltma politikasının anahtarı olan" etkili yönetimden yararlandığı ifade edildi.

Dünya Bankası'nın küresel yoksulluk konusundaki yakın tarihli bir raporundan alınan verilere dayandırılan makalede, Hindistan'ın en fazla sayıda yoksula sahip ülke olduğuna dikkat çekildi.

Dünya Bankası'nın raporuna göre, aşırı yoksulluk içinde yaşayan ve günde 46 Hindistan rupisinden (yaklaşık 0,55 ABD doları) daha azıyla geçinen Hintlilerin sayısı 2020'de 56 milyon arttı ve yaklaşık 600 milyon Hintli de, günde 84 Hindistan rupisinden (yaklaşık 1,02 dolar) daha azıyla hayatta kalıyor.