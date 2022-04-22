İncirliova Halk Eğitim Merkezinden öğrencilere bayram hediyesi - Haberler

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İncirliova Halk Eğitim Merkezinden öğrencilere bayram hediyesi

AA - Necip Uyanık - Güncel
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İncirliova Halk Eğitim Merkezinden öğrencilere bayram hediyesi

İncirliova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçedeki 200 öğrenciye oyuncak hediye etti.

İncirliova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçedeki 200 öğrenciye oyuncak hediye etti.

Merkez Müdürü Atila Karaman, AA muhabirine, hediye oyuncakların usta öğreticiler ve öğretmenler tarafından geri dönüşümlü atıklardan üretildiğini söyledi.

Çocukların bayram sevincini pekiştirmek istediklerini kaydeden Karaman, "Amaç hem öğrencilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincini büyütmek, onlara bir neşe kaynağı oluşturmak hem de sıfır atık geri dönüşüm bilincini öğrencilerimize vermek. Defile ve sergi gibi etkinliklerimizde de sıfır atık geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırmayı istiyoruz." dedi.

Merkez yetkilileri, kavanoz kapakları, karton, keçe parçaları ve boncuk gibi atık malzemelerden yaptıkları "Efe" figürlü oyuncakları ilk ve ortaokul öğrencilerine dağıttı.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Bayram, Çocuk, Güncel, Haberler

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