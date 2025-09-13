Haberler

İncirliova'da Zincirleme Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 32 yaşındaki Ayşenur Çınar ve 3 aylık oğlu Uysal Demir Çınar yaralandı. Olayda bir otomobil, iki minibüs ve bir kamyonet karıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 1 otomobil, 2 minibüs ve 1 kamyonetin karıştığı kazada Ayşenur Çınar (32) ile 3 aylık oğlu Uysal Demir Çınar yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Efeler-İncirliova kara yolunda meydana geldi. Efeler'den İncirliova yönüne giden Adem Özen'in kullandığı 09 CPP 190 plakalı otomobil yavaşlayıp, sağ şeritte durdu. 09 AEF 168 plakalı panelvan minibüs duramayıp Özen'in otomobiline, ona da arkadan gelen 09 ACD 555 plakalı başka panelvan minibüs çarptı. Arkadan gelen 09 EN 556 plakalı kamyonet de kazaya karıştı. Kamyonetteki Ayşenur Çınar ile 3 aylık oğlu Uysal Demir Çınar yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne-oğul, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fener'in yeni hocası Tedesco'dan Mourinho'ya olay gönderme

Fener'in yeni hocasından Mourinho'ya olay gönderme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor

Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.