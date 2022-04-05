İncirliova'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler

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İncirliova'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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İncirliova'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir evden elektrikli testere, matkap, mermer kesici gibi araç gereçlerin çalındığı ihbarı üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Şüphelileri belirleyen polis, düzenlenen operasyonla Ö.E. (49) ile Y.B'yi (43) gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen malzemeler, sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Ö.E. tutuklandı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Güncel, Haberler

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