İncirliova'da Silahlı Kavga: İki Yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavga sonucunda, olayla ilgisi olmayan iki kişi yaralandı. Olay sonrası polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi bulunmayan 2 kişi vurularak yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Erol H. (32) ile Ekrem B. (38) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle sabah saatlerinde tartışma çıktı. Akşam saatlerinde Ekrem B.'nin kahvehanede oturduğunu öğrenen Erol H., evden pompalı tüfeği alarak yanına gitti. Erol H., burada silahı Ekrem B.'ye doğrultup, ateşledi. Silahtan çıkan saçmalar, kahvehanenin yanında bulunan marketin sahibi Mehmet Gökdağ (54) ve müşterisi Erkan Şekerci'ye (30) isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Erol H. ise olay yerinden kaçtı. Olaydan yara almadan kurtulan Ekrem B., şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
