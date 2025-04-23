Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Rekorların ardından gram altında sert düşüş

Art arda rekor kıran altında sert düşüş

İncirliova'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

İncirliova'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Bayram Güngör hayatını kaybederken, arkadaşı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

Bayram Güngör'ün (21) kullandığı 09 ANM 228 plakalı motosiklet, İncirliova-Germencik kara yolu İstiklal Mahallesi yakınlarında bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde sürücü Güngör'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosiklette bulunan P.C.S (21) ise yaralanarak Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.