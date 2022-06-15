İncirliova'da "kasten yaralama" suçundan aranan hükümlü yakalandı
AA - Gökhan Düzyol - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İncirliova ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İncirliova ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten yaralama" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında da arama kararı bulunan U.E'nin (29) İncirliova'da bulunduğunu tespit etti.
Polis ekiplerince yakalanan U.E, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel