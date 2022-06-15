İncirliova'da "kasten yaralama" suçundan aranan hükümlü yakalandı İncirliova ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İncirliova ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten yaralama" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında da arama kararı bulunan U.E'nin (29) İncirliova'da bulunduğunu tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan U.E, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. AA / Gökhan Düzyol - Güncel Emniyet Müdürlüğü İncirliova Hisarcık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İncirliova'da 'kasten yaralama' suçundan aranan hükümlü yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.