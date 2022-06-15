İncirliova'da "kasten yaralama" suçundan aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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İncirliova'da "kasten yaralama" suçundan aranan hükümlü yakalandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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İncirliova'da 'kasten yaralama' suçundan aranan hükümlü yakalandı

İncirliova ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İncirliova ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten yaralama" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında da arama kararı bulunan U.E'nin (29) İncirliova'da bulunduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan U.E, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İncirliova Hisarcık Güncel Haberler

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