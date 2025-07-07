İncirliova'da İlkokulda Yangın Panic Yarattı

İncirliova'da İlkokulda Yangın Panic Yarattı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde İzzet Ayaydın Ali Sarıyörük İlkokulu'nda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde bir ilkokulda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

İstiklal Mahallesi'ndeki İzzet Ayaydın Ali Sarıyörük İlkokulu'nun zemin katında, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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