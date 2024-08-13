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İncirliova'da Hint keneviri operasyonu: 35 kök keneviri ele geçirildi

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde polis ve jandarmanın yaptığı operasyonda 5 metre boyunda 35 Hint keneviri ve 5 kilogram kurutulmuş Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'ın İncirliova İlçesinde polis ve jandarmanın yaptığı operasyonda 5 metre boyunda 35 Hint keneviri ve 5 kilogram kurutulmuş Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli Ş.A. (34) gözaltına alındı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bir süre yapılan fiziki ve teknik incelemenin ardındann belirlene adrese saat 02.00 sıralarında İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon düzenlendi. Evin bahçesinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda boyları 5 metreyi bulan ekili halde 35 kök hintkeneviri ve 5 kilogram da kurutulmuş hintkeneviri ele geçirildi. Evde bulunan Ş.A. gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İncirliova Operasyon Jandarma Aydın Güvenlik Güncel Haberler

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