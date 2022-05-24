İncirliova'da halk eğitim kursiyerleri sergi açtı - Haberler

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İncirliova'da halk eğitim kursiyerleri sergi açtı

AA - Necip Uyanık - Güncel
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İncirliova'da halk eğitim kursiyerleri sergi açtı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslara devam eden kursiyerlerin eserleri, sergiye açıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslara devam eden kursiyerlerin eserleri, sergiye açıldı.

Kaymakam Canan Hançer Baştürk'ün de kursiyerleri arasında yer aldığı merkezin el sanatları, filografi, sepetçilik, seramik, geri dönüşüm kurslarında eğitim görenlerin yaptığı eserler, Kadın Gelişim Merkezi'nde gösterime sunuldu.

Açılışa katılan Kaymakam Canan Hançer Baştürk, kendisinin de 2 aydır kursa devam ettiğini, bambu malzemelerle supla, sepet ve şekerlik gibi ürünler ördüğünü ifade ederek kadınların kurslara daha fazla ilgi göstermesini dilediklerini söyledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Atıla Karaman, 100'ün üzerinde kursiyerin katıldığı kurslarda güzel eserlerin ortaya konduğunu, özellikle geri dönüşümle ortaya çıkan eserlerin beğeni kazandığını ifade etti.

Serginin açılışına Belediye Başkanı Aytekin Kaya da katıldı.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Halk Eğitim Merkezi, geri dönüşüm, İncirliova, Aydın, Güncel, Haberler

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